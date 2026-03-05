Minería chilena alcanza su menor brecha de género de la mano de la Generación Z: 45% son mujeres / Arne Hodalic

La minería en Chile está viviendo un recambio generacional. Según el último estudio de fuerza laboral en minería de CCM-Eleva, la Generación Z (jóvenes nacidos entre 1997 y 2012) es la que presenta la menor brecha entre hombres y mujeres dentro de la industria.

En concreto, un 55,1% corresponde a hombres y un 44,9% a mujeres, lo que equivale a una diferencia de 10,2 puntos porcentuales. La distancia es mucho mayor en generaciones anteriores: en la Generación X (1965-1980) la brecha llega a 75 puntos porcentuales, mientras que entre los Baby Boomers (1946-1964) supera los 80 puntos.

Empresas, centros de formación y organizaciones adherentes de Compromiso Minero coinciden en que este avance responde a transformaciones estructurales impulsadas durante la última década.

“Hace diez años se planteó el desafío de avanzar hacia el balance de género, cuando apenas el 7,3% de la dotación eran mujeres. Cada vez es más común ver mujeres liderando equipos y tomando decisiones importantes”, afirma Darling Carrasco, especialista de BHP.

Parte de esta transformación también se explica por programas de formación temprana y rutas de ingreso al sector que buscan atraer a nuevas generaciones. Desde Teck destacan iniciativas como programas de aprendices, profesionales en entrenamiento y prácticas técnicas, que permiten el ingreso de jóvenes sin experiencia previa.

La dimensión tecnológica

La incorporación de analítica de datos, automatización y operación remota dialoga naturalmente con el perfil de la Generación Z: jóvenes con habilidades digitales avanzadas.

Sebastián Campos, gerente de Teck, sostiene que estos programas “permitieron renovar la fuerza laboral desde los primeros eslabones, abriendo puertas que antes simplemente no existían”.

Además de su dominio tecnológico, esta generación también está impactando la cultura organizacional. Promueve entornos más colaborativos y menos jerárquicos. Valoran la flexibilidad y el bienestar integral.

Así, el ingreso de nuevas generaciones está comenzando a modificar la composición de la fuerza laboral minera, con una mayor presencia de mujeres y perfiles más vinculados a habilidades digitales.