“Me preocupa la forma en que construimos ciudad en Chile”, dice exministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz

¿Qué hace que una casa sea un hogar? Con esa pregunta como norte, Déficit Cero y Radio ADN lanzan este domingo “No es una casa”, un nuevo espacio de conversación que busca profundizar en la crisis de vivienda desde una perspectiva más humana.

El programa, conducido por el director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen, tiene como primer invitado al exministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

“Me preocupa la forma en que construimos ciudad en Chile. Tendemos a construir barrios tan segregados, tan homogéneos. Eso nos lleva a ciudades que desde una perspectiva de comunidad y de transporte son muy poco eficientes y tienden a generar una calidad de vida bien deteriorada para la gente que le toca vivir en la periferia. Cuando las oportunidades laborales y de estudio están a una hora y media de tu casa, el hogar se empieza a desdibujar”, dijo Muñoz.

“Tenemos que buscar políticas públicas que permitan que los barrios sean mucho más heterogéneos. En otras ciudades, como Buenos Aires, ves la diversidad de uso de suelo. En el mismo espacio donde tenemos un edificio habitacional, el primer piso es comercial, donde las personas puedan tener una verdulería, una carnicería y buenos colegios, cerca. Es clave llevar esa diversidad de usos a los distintos puntos de la ciudad”, agregó.

La condición al expresidente Boric

Uno de los puntos destacados de la conversación fue el relato de Muñoz sobre su llegada al Ministerio en enero de 2022. El experto reveló que, al recibir el llamado del ex Presidente Gabriel Boric, puso una condición sobre su propia movilidad para mantener la coherencia con su visión de ciudad.

“Si voy a ser ministro con un chofer, eso echa por tierra todo lo que quiero construir. El transporte nos define como ciudad”, explicó Muñoz, quien durante su gestión fue reconocido por utilizar habitualmente la bicicleta y el Metro para sus traslados oficiales.

“Fue la única condición que le puse al Presidente: yo decido cómo me muevo”, confesó, subrayando la importancia de que las autoridades vivan la experiencia de ciudad que pretenden administrar.

“No es una casa” contará con una primera temporada de 12 capítulos y se transmitirá los domingos a las 10:00 AM por Radio ADN, y cada episodio estará disponible de forma íntegra en el YouTube de ADN y en el Spotify de Déficit Cero.