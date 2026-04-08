PDI desarticula banda dedicada al robo de cobre en Chile: registró movimientos por $816 mil millones

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó un importante golpe contra el robo de cobre en Chile, tras desarticular una organización criminal que operaba en al menos siete regiones del país y que utilizaba la ciudad de Iquique como punto clave para exportar ilícitamente el metal hacia China.

El procedimiento fue bautizado como “Operación Alto Voltaje” y culminó con 25 personas detenidas, entre ellas los líderes de la red y sus principales brazos operativos.

Según los antecedentes entregados, la estructura criminal concentraba su acción en regiones como Arica y Parinacota, Tarapacá, Metropolitana, O’Higgins, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde sustraía y acopiaba cobre para luego trasladarlo en camiones hasta el norte del país.

Desde allí, el material era ocultado en contenedores y embarcado por vía marítima, simulando cargas de chatarra para burlar los controles y salir del territorio nacional.

La red movió más de $816 mil millones y operaba con logística a escala nacional

La investigación permitió intervenir 49 domicilios en siete regiones y decomisar 187 toneladas de cobre, además de 63 propiedades, 40 vehículos, 11 armas y municiones, entre otras especies.

Todo ello da cuenta del volumen económico y logístico que manejaba la organización, cuyo nivel de operación excedía con creces el delito común de receptación. Según los antecedentes, entre 2020 y 2025 la red registró movimientos económicos por más de $816.765 millones, además de obtener devoluciones de IVA exportador por más de $58.558 millones.

El foco de la investigación también revela el nivel de sofisticación del negocio criminal. No se trataba solo de robar cable o cobre industrial, sino de insertarlo en circuitos comerciales aparentando legalidad para exportarlo al extranjero. Esa estructura permitió sostener durante años una cadena de extracción, transporte, acopio, comercialización y salida internacional del metal.

Por ahora, la PDI no ha detallado públicamente todos los perfiles de los imputados ni la distribución exacta de funciones dentro de la organización. Sin embargo, se espera que durante la jornada entregue nuevos antecedentes sobre el operativo, el origen del cobre robado y las formalizaciones que podrían venir en las próximas horas.