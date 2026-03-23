Alertan por presunto hackeo masivo a Crunchyroll: filtran información sensible y datos de tarjetas

Una nueva alerta en materia de ciberseguridad golpea al mundo del streaming. Durante las últimas horas, comenzaron a circular reportes que apuntan a un presunto hackeo masivo contra Crunchyroll, plataforma especializada en anime, en un incidente que habría comprometido información sensible de sus usuarios, incluyendo datos asociados a tarjetas de crédito.

De acuerdo con los antecedentes difundidos, la filtración se habría originado el pasado 12 de marzo de 2026 y tendría como punto de entrada a un proveedor externo vinculado a operaciones en India.

La información difundida sostiene que los atacantes lograron acceder al sistema de tickets de la compañía, desde donde habrían extraído cerca de 100 GB de datos personales de clientes de distintos países donde el servicio tiene presencia.

Qué datos habrían sido comprometidos en la filtración

Entre los elementos expuestos, según los reportes, figuran direcciones IP, correos electrónicos, detalles de tarjetas de crédito y otros antecedentes vinculados a cuentas de usuarios. En ese contexto, también se detalla que el acceso se habría producido luego de que un trabajador de Telus, firma externa que presta servicios a la plataforma, ejecutara malware en sus sistemas, abriendo una puerta de entrada al entorno privado de Crunchyroll.

Otro dato relevante es que la amenaza no se limitaría a Estados Unidos. Las pruebas compartidas por los atacantes, según lo reportado, mostrarían registros de usuarios de distintos países, entre ellos México, Brasil e India. Eso amplía el alcance del incidente y aumenta la inquietud entre suscriptores que aún no reciben una comunicación oficial por parte de la empresa.

Crunchyroll habría detectado la intrusión y cortado el acceso remoto en un plazo de 24 horas. Sin embargo, ese tiempo habría sido suficiente para concretar la sustracción de la base de datos mencionada. Hasta el momento, la compañía no se ha pronunciado públicamente, por lo que la magnitud real del episodio y el número final de afectados siguen sin confirmarse.

Mientras se espera una versión oficial, las primeras recomendaciones apuntan a cambiar la contraseña de acceso, eliminar temporalmente la tarjeta bancaria almacenada en la cuenta y revisar con atención movimientos sospechosos en la cuenta corriente o tarjeta. En casos como este, una reacción rápida puede ser clave para reducir el impacto de una eventual filtración.