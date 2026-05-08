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FOTO. Recordada serie de Nickelodeon ofrecerá show en Chile: revisa los precios y fecha de venta de entradas

Los actores Daniel Curtis Lee, Lindsey Shaw y Devon Wekheiser ofrecerán su show ‘Manual de Supervivencia Adulta de Ned’ en el Teatro Coliseo.

Nicolás Lara Córdova

Recordada serie de Nickelodeon ofrecerá show en Chile: revisa los precios y fecha de venta de entradas

A comienzos de la década de los 2000, Nickelodeon marcó la infancia de cientos de adolescentes con series como Zoey 101, Drake & Josh, iCarly y Guía de supervivencia escolar de Ned.

Esta última sorprendió a sus fanáticos chilenos con el anuncio de la llegada de su show Manual de Supervivencia Adulta de Ned, Moze y Cookie, donde los protagonistas reconectan con recuerdos escolares y abordan los desafíos de la vida cotidiana y laboral.

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El espectáculo se realizará el miércoles 29 de julio de 2026 en el Teatro Coliseo, a las 20:00 horas, y contará con la presencia de Daniel Curtis Lee , Lindsey Shaw y Devon Werkheiser.

Daniel Curtis Lee, el actor que interpretó a Cookie, se mostró emocionado en redes sociales tras anunciar su llegada a Chile y publicó un meme relacionado con el país.

¿Cuándo y cuánto cuestan las entradas para Manual de Supervivencia Adulta de Ned, Moze y Cookie en Chile?

Las entradas para el show salieron a la venta este viernes 8 de mayo a las 18:00 horas a través del sistema Punto Ticket.

Los precios para disfrutar del show van desde los $23.000 hasta los $83.950.

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