“Yo pensé que podía...”: el testimonio del sujeto que protagonizó violento ataque en el Aeropuerto de Santiago

Luego de ser detenido y formalizado por daños calificados, el hombre haitiano, que el pasado martes protagonizó un violento ataque en el Aeropuerto de Santiago, entregó su testimonio sobre lo ocurrido.

Recordemos que, en el hecho grabado por otros pasajeros, se puede ver el momento en que el individuo destrozó varias pantallas del recinto con un martillo, causando daños de más de $20 millones.

De acuerdo a su relato, el sujeto habría tenido problemas para su vuelo rumbo a Miami con destino a Haití. Esto, luego de comprar pasajes a través de internet y que su viaje no fuera reservado.

Su testimonio

“Yo sí trabajo con una persona acá en Chile y no hablo español bien”, comenzó diciendo el ciudadano extranjero, que reside en nuestro país de forma regular y es residente.

En esa línea, destacó que se encuentra solo en Chile y que trabaja con mucho esfuerzo. “Yo trabajo mucho para ganar dinero y poder viajar, no tengo familia, yo soy solo aquí, por eso compré pasaje”.

Finalmente, relató que “hace un mes compré el pasaje. Llegué el aeropuerto como a las 4:30 de la tarde porque tenía vuelo a las 9:55 de la noche y me dicen que no puedo viajar porque no tengo visa. Yo pensé que podía viajar sin visa”.