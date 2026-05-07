Franco Parisi baja tensión entre PDG y el Gobierno tras reunión con ministro Quiroz: “Hay avances importantes”

El líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, aseguró que hubo avances “importantes” tras la reunión que sostuvo este jueves con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio de la crisis abierta entre el PDG y el Gobierno por la Ley de Reconstrucción Nacional impulsada por el Presidente José Antonio Kast.

El encuentro se produjo luego de que la bancada del PDG anunciara el retiro de su apoyo a la megarreforma, acusando incumplimientos del Ejecutivo respecto a medidas destinadas a la clase media.

6 de mayo de 2026 / SANTIAGO El ex candidato Presidencial, Franco Parisi, llega hasta el ministerio de Hacienda, para reunirse con el Ministro Quiroz. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

Sin embargo, tras la cita en el Ministerio de Hacienda, Parisi afirmó que las conversaciones “siguen muy vigentes” y destacó que ambas partes lograron acercar posiciones. “Fue una reunión muy intensa, somos los dos de carácter fuerte, no fue fácil, pero estamos llegando a varios consensos”, señaló.

El economista sostuvo que uno de los principales avances tiene relación con el eventual reembolso de medicamentos y pañales, una de las principales exigencias del partido. Según explicó, se trabajó en una propuesta basada en una “canasta básica” de medicamentos, similar al modelo de la Ley Ricarte Soto, además de mecanismos para concretar devoluciones utilizando receta digital, boleta y medios de pago electrónicos.

“Lo importante es que el beneficio llegue directo a la gente”, afirmó Parisi, quien insistió en que el objetivo es aliviar el gasto de la clase media y de las familias cuidadoras.

Pese al tono optimista, el líder del PDG aclaró que aún no existe un acuerdo cerrado y que la decisión final dependerá de los diputados de la colectividad. “Los votos los entregan los diputados, yo tengo que transmitirles esto con mucho más detalle”, dijo. Además, evitó profundizar sobre los dichos previos del ministro Quiroz , quien aseguró que el Gobierno seguiría adelante incluso si la ley no se aprueba, y enfatizó que el foco del PDG está puesto “más en las soluciones que en las diferencias ideológicas”.

Respecto a los plazos, Parisi expuso: “Si logramos acuerdos, ojalá que sea durante los próximos 3 días, Y eso es lo que estamos buscando, pero eso depende de los diputados. Yo solamente soy un puente, los diputados están muy unidos, mis 13 diputados están muy unidos y esperando que él entregue esta información“.