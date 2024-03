Video muestra abuso sexual de alcalde de Laja contra directora de departamento municipal: autoridad dio 14 besos contra la voluntad de la víctima

Región del Biobío

El alcalde de la municipalidad de Laja, Roberto Quintana, se encuentra imputado por el delito de abuso sexual que cometió en contra de una funcionaria de la institución.

El equipo de criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) estableció en un informe sobre un video que estuvo sin conocerse por dos años, citado por BioBioChile, que Quintana “besa 14 veces a la víctima y en distintas áreas de un costado del rostro”, Además, “el imputado procede a abrazarla en cinco ocasiones y le toma en dos oportunidades el rostro intentando besar la boca de esta”, se lee en el mismo documento.

En el mismo registro audiovisual se puede que la víctima le pide en reiteradas ocasiones que se detenga.

En un principio, de acuerdo a la información conocida, Quintana había negado su participación en los hechos, respaldando dicha mentira con fotos y videos en actividades. La policía civil, por su parte, comprobó que se “cuenta con evidencia sustancial para poder determinar que efectivamente el imputado visitó a la víctima en las dependencias de la oficina de esta última”.

La afectada era directora de una partición municipal que había sido usada por el alcalde antes de que fuera electo como máxima autoridad comunal. En julio de 2021, dijo la víctima, comenzaron los “abrazos desmedidos, roces con sus manos o miradas insinuantes”.

La grabación conocida ocurrió el 5 de agosto del mismo año: el alcalde llegó a la oficina de la afectada, que se encontraba sola en el inmueble, y le preguntó por sus compañeros de trabajo, los que se encontraban haciendo uso de licencias médicas. Fue entonces que grabó el abuso en un registro de tres minutos y 36 segundos.

Ante la fiscalía, la mujer declaró: “En ese momento pensaba: ‘Él es mi jefe, es el alcalde’. Y si le pegaba, quizás cuáles serían las consecuencias en mi trabajo”.

En noviembre de 2021, Quintana declaró: “Desde el momento que la conocí hemos tenido una relación netamente laboral y cordial. Me llamó rotundamente la atención, ya que en primer término, nunca me he propasado con ella en ningún sentido de la palabra. Segundo, ella nunca me hizo saber que algo de nuestra relación laboral le molestara y tercero, nunca he sido acusado de hecho alguno al interior del municipio o fuera de este”.

Luego, repasó los eventos en los que estuvo ese día y que habrían desmentido la versión de la mujer. Careció, por cierto, de fundamento, a la luz de las pruebas.

El proceso judicial ha sido postergado por diferentes motivos. Sin embargo, se espera que el próximo 24 de abril se lleve, por fin, a cabo.