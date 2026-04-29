La BBC llevará a televisión un concierto inédito realizado en Santiago en 2025

En 2025, la banda británica, Simply Red, ofreció cinco exitosas presentaciones en el Movistar Arena en el marco de la celebración de sus 40 años de carrera.

Esta serie de conciertos fue grabada para un documental que será estrenado en exclusiva por la BBC donde mostrarán los mejores momentos que se vivieron durante esas noches en nuestro país.

Holding Back the Years: 40 Years of Simply Red, Live in Santiago se estrenará en la señal BBC Two el próximo 9 de mayo tras la emisión de un especial de presentaciones de la banda en dicha señal.

La noticia fue celebrada en la publicación de Simply Red donde aplaudieron la decisión de haber elegido a Chile como el escenario para su concierto documental.