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VIDEO. ¿Reemplazará a los humanos? Así son los robots que Japón implementará para trabajos en Aeropuerto

El país asiático realizó pruebas con estas máquinas realizando labores pesadas.

Felipe Romo

¿Reemplazará a los humanos? Así son los robots que Japón implementará para trabajos en Aeropuerto

Japón buscará dar un salto en su mercado de los viajes internacionales con la implementación de robots humanoides en tareas de carga y equipajes.

Estas máquina son originarias de China, elaboradas por la empresa GMO AI & Robotics Corp, y están diseñados para tareas de mayor complejidad como trabajos pesados.

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Los robots miden 130 centímetros de altura y poseen una batería de larga duración que se extiende hasta por tres horas.

La aerolínea Japan Airlines es la compañía que buscará implementar esta nueva tecnología en el transporte del equipaje de los pasajeros hacia las aeronaves, tal como se aprecia en el video viralizado en redes sociales.

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