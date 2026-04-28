Votos del PDG en suspenso para apoyo a megarreforma del Presidente Kast: “La carga de la prueba la tiene el gobierno”

Un nuevo escenario de incertidumbre rodea a la megarreforma económica impulsada por el Presidente José Antonio Kast. El proyecto, diseñado para reactivar el crecimiento y financiar la reconstrucción en las regiones de Valparaíso y el Biobío, enfrenta un complejo panorama en la Cámara de Diputados luego de que la bancada del Partido de la Gente (PDG) pusiera condiciones estrictas para cumplir su compromiso de votar a favor de la idea de legislar.

A pesar de existir un acuerdo previo, la diputada Pamela Jiles y el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, fueron enfáticos en señalar que los 13 votos de la colectividad no están garantizados. “Aprobamos en general solo y en tanto se cumpla la presentación de un proyecto que contemple la devolución del IVA a los medicamentos y a los pañales“, sentenció Jiles, exigiendo que dicha iniciativa se tramite en paralelo.

El enredo de las Pymes y la rivalidad con los libertarios

La negociación, liderada inicialmente por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se complicó tras una puesta en escena con el ministro de la Segpres, José García Ruminot. En ella, el PDG se adjudicó el compromiso de mantener la tasa del 12,5% para las pymes, medida que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió a desvincular del acuerdo original.

Esta confusión generó molestia en el PDG, pero también en el Partido Nacional Libertario, fundado por Johannes Kaiser. Los libertarios, en franca rivalidad con Franco Parisi con miras a las presidenciales de 2029, se restaron inicialmente de la mesa de trabajo en señal de protesta por el protagonismo otorgado al PDG. No obstante, tras reuniones con los ministros Alvarado y Quiroz, la bancada libertaria ratificó que apoyará la idea de legislar.

El conteo de votos: una mayoría frágil

Actualmente, el oficialismo y las fuerzas de derecha (incluyendo libertarios) suman 76 votos. Para alcanzar la mayoría necesaria de 78 respaldos en sala, el Ejecutivo tiene dos caminos:

Asegurar al PDG: Lograr los 13 votos de la bancada de Valenzuela mediante el ingreso del proyecto de devolución de IVA. Descolgados: Apostar por apoyos individuales como los de Cristián Contreras (ex PDG), René Alinco (Ind.) o Jaime Mulet (FREVS).

Desde la directiva del PDG, el presidente electo Patricio Quisbert respaldó la postura de sus parlamentarios, asegurando que “no es un cheque en blanco”. Con la carga de la prueba sobre el Ejecutivo, esta semana será clave para que La Moneda presente los textos técnicos acordados y evite que su principal apuesta económica sufra un revés parlamentario.