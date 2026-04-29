Lorenzo Antillo, exgerente general y presidente de Audax Italiano, confirmó su candidatura a la presidencia de la ANFP de cara a las elecciones de noviembre próximo, cuando finalice el período de Pablo Milad al mando del fútbol chileno.

“Continuamos con esa idea, con muchas ganas. Esto nace desde el espiritu de poder contribuir a mejorar el fútbol chileno. Nace de querer implementar de la mejor manera lo que la nueva ley nos mandate y nos regule a través del reglamento que tiene que salir", señaló el otrora dirigente itálico en diálogo con ADN Deportes.

En esa línea, Antillo aseguró que su postulación “no es por un afán personal ni de poder, como hemos visto que podría estar ocurriendo y por eso el fútbol está como está”.

Respecto a su candidatura, reconoció que “me he podido juntar con algunos clubes. Por respeto a ellos no voy a dar nombres, pero sí me han manifestado su apoyo. Creo que es un momento en donde ojalá podamos dejar los egos de lado”.

“Ojalá sea una elección de un gobierno de emergencia que sea de consenso, que esto no se convierta en una lucha de poder, sino que sea una decisión corporativa del fútbol profesional”, agregó.

La reforma a la Ley de SADP y su evaluación de Milad

Por otro lado, Lorenzo Antillo entregó su postura sobre la separación de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile: “Creo que la separación era algo que necesitabamos y debía hacerse. Me parece que por eso diversas cosas debió haber sido promovido y liderado por la ANFP, cosa que no fue así y tuvimos que esperar que nos mandataran desde el poder legislativo para poder hacerlo”.

“Hay que hacer una ANFP que sea autosuficiente, que tenga un proyecto solvente, al igual que la Federación, y creo que para eso se necesita gente capaz y que lo haga para que el fútbol se pueda beneficiar de este nuevo cambio y no sea al revés”, complementó.

Además, planteó la necesidad de un “gobierno de emergencia” para enfrentar las problematicas del fútbol chileno. “Desde noviembre en adelante, se necesita un gobierno corporativo de emergencia. Es ahí donde hay que buscar a las mejores personas para que puedan liderar esto. Necesitamos crear ese gobierno corporativo que realmente pueda llevar al fútbol a ser un producto de interés. No como lo tenemos hoy día, que está devaluado y es muy difícil jugar al fútbol. Priman otros intereses y eso no puede ser", afirmó.

Por último, analizó la gestión de Pablo Milad y abrió el debate sobre su conducción en la ANFP. “Mirando cuatro años hacia atrás, ¿el fútbol está mejor, igual o peor? ¿Se podían jugar más partidos o menos? ¿Podíamos jugar en todas las ciudades y en todos los estadios? ¿Los tornes se definían en tribunales a fin de año? Ahí la gente puede ir sacando sus propias conclusiones. Desde mi punto de vista, no hemos avanzado mucho", sentenció.