El universo de ‘Stranger Things’ sigue creciendo: esto anunció Netflix para sus fanáticos

Stranger Things, una de las series más populares de los últimos años, continúa expandiéndose con la llegada de nuevas historias inspiradas en el pasado.

El recién pasado jueves 23 de abril se estrenó Relatos del 85, una nueva propuesta que aborda aventuras originales en un formato animado.

A menos de una semana de su lanzamiento, desde Netflix anunciaron la renovación para una segunda temporada, consolidando el éxito de esta expansión animada.

La rapidez de la renovación no es casualidad. Pese a ser una novedad en el servicio de streaming, el programa logró posicionarse rápidamente en las métricas globales.

Durante la semana del 20 al 26 de abril, la producción alcanzó el puesto número siete en el Top 10 de series de TV en inglés de Netflix, acumulando 13,8 millones de horas de visualización, lo que se traduce en 2,8 millones de vistas totales según el tiempo de ejecución del show.

Un invierno aterrador en Hawkins

A diferencia de la serie principal, este proyecto se sitúa cronológicamente en un punto específico del pasado: entre la segunda y la tercera temporada del live-action.

La trama nos traslada al invierno de 1985, un periodo donde la aparente calma tras el cierre de los portales se ve interrumpida por nuevas amenazas.

“Hawkins, invierno de 1985. En un pueblo lleno de secretos, nuestros queridos héroes se enfrentan a nuevos misterios… y a algo aún más extraño”, detalla la descripción oficial.

Nuevo elenco para rostros conocidos

Aunque la historia sigue a los icónicos Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max, el proyecto optó por un elenco de voces completamente nuevo en lugar de utilizar a los actores originales.

Detrás de cámaras, el proyecto está liderado por Eric Robles y Jennifer Muro, quienes se encargaron de desarrollar la serie.

Robles también ejerce como showrunner y productor ejecutivo. Por su parte, los creadores originales, Matt y Ross Duffer, supervisan el proyecto como productores ejecutivos, junto a figuras clave de la franquicia como Shawn Levy y Dan Cohen. La animación corre a cargo del reconocido estudio Flying Bark.