;

VIDEO. Presidente Kast responde con megáfono a protestas de salud en Temuco: “No habrá recortes que afecten la vida de un niño”

El Mandatario protagonizó un tenso intercambio con funcionarios en el sur del país y recibió una carta con demandas del sector.

Nelson Quiroz

Diana Copa

ADN

ADN

Un tenso cara a cara protagonizó el Presidente José Antonio Kast con manifestantes del sector salud en las afueras del Hospital Regional de Temuco, en medio de las críticas por los recortes presupuestarios impulsados por el Ministerio de Hacienda.

El Mandatario, que llegó a la región para inaugurar un centro oncológico infantil, fue recibido con consignas como “no al recorte” y cuestionamientos directos al Gobierno.

ADN

Agencia UNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Ante esto, decidió detenerse y responder utilizando un megáfono, intentando contener la molestia de los funcionarios.

Lo que yo les estoy planteando es que no va a haber ningún recorte que pueda afectar la vida de un niño”, afirmó el jefe de Estado, buscando calmar los ánimos. Sin embargo, desde el grupo de manifestantes surgieron gritos como “es una vergüenza, Presidente” y críticas al oficio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Revisa también

ADN

El intercambio se tornó por momentos caótico, obligando al Presidente a intervenir directamente contra: “Entiendo la molestia (...) todos estamos preocupados de la salud”, respondió, dirigiéndose a uno de los manifestantes. Luego insistió en mantener el orden para continuar el diálogo: “La manera de conversar es a través de la carta”.

ADN

CAPTURA

En ese contexto, representantes del personal de salud entregaron una misiva al Mandatario, quien la recibió en medio de la protesta. “Le agradezco mucho que haya recibido la carta”, señaló una funcionaria, mientras otros insistían en la necesidad de frenar los ajustes presupuestarios.

Durante el breve diálogo, también se planteó la necesidad de establecer comunicación directa con la ministra de Salud, May Chomali, reflejando la preocupación del sector por el impacto de las medidas fiscales.

Pese a la tensión, el Presidente reiteró que el Gobierno busca resguardar el trabajo en salud: “Vamos a cuidar el trabajo bien hecho de cada uno”, sostuvo antes de continuar con su agenda.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad