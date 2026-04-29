Un tenso cara a cara protagonizó el Presidente José Antonio Kast con manifestantes del sector salud en las afueras del Hospital Regional de Temuco, en medio de las críticas por los recortes presupuestarios impulsados por el Ministerio de Hacienda.

El Mandatario, que llegó a la región para inaugurar un centro oncológico infantil, fue recibido con consignas como “no al recorte” y cuestionamientos directos al Gobierno.

Agencia UNO / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

Ante esto, decidió detenerse y responder utilizando un megáfono, intentando contener la molestia de los funcionarios.

“Lo que yo les estoy planteando es que no va a haber ningún recorte que pueda afectar la vida de un niño”, afirmó el jefe de Estado, buscando calmar los ánimos. Sin embargo, desde el grupo de manifestantes surgieron gritos como “es una vergüenza, Presidente” y críticas al oficio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El intercambio se tornó por momentos caótico, obligando al Presidente a intervenir directamente contra: “Entiendo la molestia (...) todos estamos preocupados de la salud”, respondió, dirigiéndose a uno de los manifestantes. Luego insistió en mantener el orden para continuar el diálogo: “La manera de conversar es a través de la carta”.

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En ese contexto, representantes del personal de salud entregaron una misiva al Mandatario, quien la recibió en medio de la protesta. “Le agradezco mucho que haya recibido la carta”, señaló una funcionaria, mientras otros insistían en la necesidad de frenar los ajustes presupuestarios.

Durante el breve diálogo, también se planteó la necesidad de establecer comunicación directa con la ministra de Salud, May Chomali, reflejando la preocupación del sector por el impacto de las medidas fiscales.

Pese a la tensión, el Presidente reiteró que el Gobierno busca resguardar el trabajo en salud: “Vamos a cuidar el trabajo bien hecho de cada uno”, sostuvo antes de continuar con su agenda.