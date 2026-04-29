;

¿Qué porcentaje de los cortes de luz se producen por ramas y árboles en Chile? El dato que motivó una campaña

La campaña “Empecemos por Casa” busca prevenir cortes de energía durante invierno.

ADN Radio

¿Qué porcentaje de los cortes de luz se producen por ramas y árboles en Chile? El dato que motivó una campaña

Este miércoles se presentó el plan “Empecemos por Casa”, que busca promover la corresponsabilidad en la prevención de cortes de luz durante el invierno, visibilizando el rol de vecinos, municipios, empresas distribuidoras de energía y reforzar un mensaje: mantener el suministro eléctrico depende de un esfuerzo colectivo.

La Ministra de Energía, Ximena Rincón, junto al alcalde de La Reina, José Manuel Palacios y a la Superintendenta de Electricidad y Combustible, Marta Cabezas, dieron el vamos a la campaña. La secretaria de Energía hizo un llamado a evitar eventos que pongan en riesgo la continuidad del suministro eléctrico.

El 30% de los cortes de luz se provocan por ramas o árboles que interrumpen la transmisión de energía o derechamente botan la línea. Y queremos evitar cortes de luz, porque cuando se corta la luz tenemos problemas de comunicaciones, con los alimentos y con la vida en general”, dijo Ximena Rincón.

ADN

Por su parte, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, destacó la importancia de esta iniciativa para evitar los estragos que ocasionan las lluvias y el viento en época de invierno.

“Empecemos por casa. Y eso es fundamental, porque los mejores fiscalizadores son los mismos vecinos. Ellos saben cuáles son los árboles que tienen dentro de su propiedad y qué significa un riesgo”, dijo Palacios.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad