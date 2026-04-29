¿Qué porcentaje de los cortes de luz se producen por ramas y árboles en Chile? El dato que motivó una campaña

Este miércoles se presentó el plan “Empecemos por Casa”, que busca promover la corresponsabilidad en la prevención de cortes de luz durante el invierno, visibilizando el rol de vecinos, municipios, empresas distribuidoras de energía y reforzar un mensaje: mantener el suministro eléctrico depende de un esfuerzo colectivo.

La Ministra de Energía, Ximena Rincón, junto al alcalde de La Reina, José Manuel Palacios y a la Superintendenta de Electricidad y Combustible, Marta Cabezas, dieron el vamos a la campaña. La secretaria de Energía hizo un llamado a evitar eventos que pongan en riesgo la continuidad del suministro eléctrico.

“El 30% de los cortes de luz se provocan por ramas o árboles que interrumpen la transmisión de energía o derechamente botan la línea. Y queremos evitar cortes de luz, porque cuando se corta la luz tenemos problemas de comunicaciones, con los alimentos y con la vida en general”, dijo Ximena Rincón.

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Por su parte, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, destacó la importancia de esta iniciativa para evitar los estragos que ocasionan las lluvias y el viento en época de invierno.

“Empecemos por casa. Y eso es fundamental, porque los mejores fiscalizadores son los mismos vecinos. Ellos saben cuáles son los árboles que tienen dentro de su propiedad y qué significa un riesgo”, dijo Palacios.