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Marcel responde al ministro Quiroz por analogía con ‘carta de una pareja’: “La comparación revela un preocupante desconocimiento del Estado”

El exjefe de la billetera nacional cuestionó que se hable de “filtración” de un documento con recomendaciones de Dipres, asegurando que “un oficio circular no es un documento privado ni secreto”.

Mario Vergara

Paulina García

Marcel responde al ministro Quiroz por analogía con ‘carta de una pareja’

Marcel responde al ministro Quiroz por analogía con ‘carta de una pareja’

01:19

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La tensión entre la actual administración de Hacienda y su predecesor alcanzó un nuevo punto crítico este martes. El exministro Mario Marcel, en conversación con Radio ADN, respondió con dureza a las explicaciones entregadas por el titular de la cartera, Jorge Quiroz, respecto al polémico oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que sugiere “descontinuar” programas emblemáticos como el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Quiroz, quien lidera el ajuste fiscal del gobierno de José Antonio Kast, intentó matizar el impacto del documento señalando que se trata de una “comunicación interna” donde se ocuparon palabras que “no son las perfectas”. El actual ministro llegó a comparar la divulgación del oficio con revisar la “carta de una pareja”, aludiendo a una supuesta invasión de la privacidad institucional.

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El “téngase presente” de Marcel

Ante estas declaraciones, Mario Marcel estructuró una respuesta en tres puntos clave que apuntan a la falta de experiencia política de la actual autoridad:

  1. Transparencia Pública: Marcel aclaró que un oficio circular que inicia la preparación del presupuesto no es un documento privado ni secreto. “Lo reciben todos los ministerios a esta altura del año, sin que requiera mayor reserva”, explicó, añadiendo que esto puede ser validado fácilmente con la Contraloría.
  2. Inexistencia de “Filtración”: El exministro rebatió la tesis de Quiroz sobre una filtración malintencionada. “Lo que no es reservado, por definición, no se puede ‘filtrar’”, sentenció, quitando sustento a las quejas de la actual administración.
  3. Desconocimiento del Estado: El punto más crítico de Marcel fue hacia la analogía de la “carta privada”. Según el economista, dicha comparación revela un “preocupante desconocimiento profundo del funcionamiento del sector público”, el cual atribuyó a autoridades que carecen de trayectoria previa en el Estado.

El trasfondo del PAE y la gestión de Quiroz

La controversia radica en que, si bien es habitual que los gobiernos evalúen programas, el término “descontinuar” aplicado al PAE, que alimenta a miles de niños vulnerables, generó una alarma transversal. Jorge Quiroz ha insistido en que la intención es “quitar la continuidad para reformular”, basándose en hallazgos de fallas de monitoreo detectadas en 2025.

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