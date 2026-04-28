Nuevo matrimonio en Hollywood: Harry Styles y Zoë Kravitz estarían comprometidos, esta pista los delató

El cantante Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz protagonizan una de las parejas actuales más reconocidas del mundo del espectáculo, siendo vistos desde agosto de 2025 compartiendo románticos momentos juntos.

El cantante y la actriz estarían planeando dar un nuevo paso en su relación. Según reportó Daily Mail, ambos se habrían comprometido y un detalle estaría dando pistas sobre su futuro.

Styles le habría obsequiado un anillo a la hija del cantante Lenny Kravitz, que según describe posee un “medio diamante ovalado de diez quilates engarzado en oro amarillo”.

Una fuente afirmó al medio que este regalo hacia la actriz de “The Batman” estaría hecho a la medida y que su valor alcanzaría el millón de dólares.

Respecto a cómo habría sido la propuesta por parte del artista británico, se comentó que habría sido “romántica y anticuada”, pero que Kravitz no dudó en aceptar.

La intensa relación de amor entre Harry Styles y Zoë Kravitz

Ambas celebridades ya llevarían ocho meses juntos, y según describen fuentes cercanas a ambos, estarían muy enamorados.

En el caso de la actriz, se informó que ella estaría “totalmente enamorada de su pareja”, mientras que Styles “sería capaz de saltar de un acantilado por ella”.