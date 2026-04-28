Las intensas ráfagas de viento que afectan a la comuna de Chaitén, región de Los Lagos, provocaron la suspensión de clases y diversas afectaciones durante la tarde de este martes, en medio de un sistema frontal que mantiene en alerta a la zona sur del país.

La decisión fue informada por la Municipalidad local a través del Departamento de Educación Municipal, que instruyó que los estudiantes permanezcan en sus domicilios.

En tanto, los apoderados de alumnos que se encontraban en establecimientos educacionales debieron acudir a retirarlos de manera anticipada.

Según reportes, las ráfagas de viento han superado los 100 kilómetros por hora, generando daños en distintos puntos de la comuna. Entre los incidentes más relevantes se encuentra el desprendimiento de parte de la techumbre de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, además de la caída de materiales livianos, como planchas metálicas, sobre vehículos estacionados en sectores urbanos.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la población a extremar las medidas de precaución, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados ante la evolución de las condiciones climáticas.

Cabe señalar que toda la Región de Los Lagos se encuentra bajo Alerta Temprana Preventiva, debido al evento meteorológico en desarrollo, lo que implica un monitoreo constante por parte de los organismos de emergencia ante posibles nuevos incidentes.

Desde la provincia de Palena, equipos locales continúan evaluando los daños mientras persisten las condiciones adversas.