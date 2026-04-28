Ministro Poduje baja el tono tras tensión con De Urresti por Ley de Humedales: “Si se sintió ofendido, le pido las excusas”

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, se refirió a tenso cruce que protagonizó con los senadores Paulina Núñez (RN) y Alfonso de Urresti (PS), tras criticar la Ley de Humedales Urbanos.

Cabe recordar que el conflicto se originó durante una reunión en Valdivia, donde un asistente recordó que la ciudad es considerada como humedal , ante lo cual la autoridad respondió: “¿Ocho años le parece algo decente por esta locura que hizo este senador (De Urresti) con la Ley de Humedales?”.

Agencia UNO | Alfonso de Urresti / Diego Martin Ampliar

Los dichos generaron respuesta inmediata del legislador, quien sostuvo mediante redes sociales: “Como arquitecto, el ministro Poduje debería saber que la urgencia habitacional no justifica heredar desastres”.

“Si se sintió ofendido, le pido las excusas”

En el marco de la ceremonia de entrega de 120 viviendas en Rancagua, el ministro señaló ante la prensa que “tenemos terrenos fiscales que no podemos usar, porque la ley tiene aspectos que hay que mejorar ”.

“Y yo tengo que velar por las familias que no tienen voz, y quizás no lo hice de la mejor forma, pido las excusas, pero mi pega es dar voz a las familias sin voz”, añadió.

Consultado por las exigencias del PS para que ofreciera disculpas al senador, Iván Poduje sostuvo que “yo no tengo ningún problema de pedirle disculpas al senador Urresti si se sintió ofendido por mis dichos . Esto fue en una reunión privada, donde también se habían dicho otras cosas que no aparecen con todos los videos editados”.

“Si el senador se sintió ofendido por la forma en que lo dije, le pido las excusas, no tengo ningún problema, pero mi pega es hacer casas y en eso estamos”, cerró.