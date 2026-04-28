Increíble secuencia en Estados Unidos: niños salvan a conductor de bus escolar mientras conducía

Este martes, la televisión de Estados Unidos dio a conocer una increíble secuencia protagonizada por un grupo de estudiantes a bordo de un bus escolar.

Durante el trayecto, la conductora del vehículo, Leah Taylor, sufrió un ataque de asma que le provocó un desmayo mientras manejaba, perdiendo el control de la máquina.

Cinco estudiantes se percataron de la situación y se acercaron hasta el asiento del conductor, donde lograron tomar el control del volante, el acelerador y los frenos.

En conversación con ABC News, uno de los estudiantes relató lo ocurrido.

“El bus empezó a avanzar. Empezó como a ganar velocidad, así que cuando pisé los frenos, casi me lanza por el parabrisas”, comentó Darrius Clark.

Afortunadamente, y gracias a la rápida acción de los estudiantes, no se registraron personas lesionadas.