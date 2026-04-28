Ministerio de Justicia rechaza arresto domiciliario para condenado por DD.HH. en estado terminal

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de Alfonso Podlech, exfiscal militar condenado por el secuestro calificado del abogado Jaime Eltit, quien buscaba cumplir su pena en su domicilio debido a su delicado estado de salud.

El condenado, de 90 años, permanece internado en la Clínica Dávila y, según su defensa, se encuentra en etapa terminal producto de diversas enfermedades, entre ellas cáncer prostático y párkinson. Pese a ello, el tribunal confirmó la decisión de primera instancia que le negó el beneficio.

Durante la audiencia, el Ministerio de Justicia se opuso a la solicitud, respaldando la postura del Programa de Derechos Humanos, que actuó como querellante en la causa.

“Es una traición”

La defensa, encabezada por el abogado Maximiliano Murath, cuestionó duramente la decisión y acusó un cambio de criterio del Ejecutivo. “Es una traición”, afirmó, argumentando que se trata de un caso humanitario.

Desde el entorno del caso, en tanto, sostienen que la postura del programa responde a criterios legales y que la evaluación se realiza caso a caso, aunque reconocen que ha habido decisiones dispares en situaciones similares.

Tras el revés judicial, la defensa anunció que presentará un recurso de amparo, por lo que el caso podría escalar hasta la Corte Suprema.