País de Europa propone impuesto a bebidas azucaradas: generaría más de $450 millones anuales

País de Europa propone impuesto a bebidas azucaradas: generaría más de $450 millones de euros anuales / Virojt Changyencham

Alemania avanza en la implementación de un impuesto a las bebidas azucaradas, una medida que apunta tanto a disminuir su consumo como a fortalecer el financiamiento del sistema sanitario.

La propuesta contempla gravar aquellas bebidas con alto contenido de azúcar, mientras que las que tengan menos de cinco gramos por cada 100 mililitros quedarían exentas.

La medida es impulsada por la Unión Demócrata Cristiana, y su objetivo es incentivar a la industria a reformular sus productos, además de promover hábitos más saludables, especialmente entre niños y jóvenes.

Según estimaciones oficiales, el impuesto podría generar cerca de 450 millones de euros anuales, recursos que serían destinados a estabilizar las cotizaciones de la sanidad pública y financiar programas de prevención.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia para aliviar la presión financiera del sistema de salud en Europa, donde varios países han comenzado a aplicar medidas similares.

El plan será discutido junto al presupuesto en el Consejo de Ministros, en un contexto donde Europa busca equilibrar sostenibilidad fiscal y políticas de salud pública ante el aumento de enfermedades asociadas al consumo de azúcar.

Con esta medida, Alemania se suma a la tendencia en el continente de aplicar impuestos a productos considerados nocivos, reforzando el enfoque preventivo en las políticas sanitarias.