Levantan paro de micros en Valparaíso: se espera que el servicio retome con normalidad este miércoles

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Tras una paralización que se extendió por más 24 horas, finalmente hay humo blanco para los miles de usuarios del transporte público de Valparaíso.

Los conductores de microbuses de la ciudad y de la zona del Marga Marga acordaron deponer su paro este martes, luego de alcanzar un acuerdo estratégico con las autoridades de Gobierno.

Hay que recordar que la movilización comenzó la tarde del lunes 27 de abril generando un evidente colapso en los paraderos, con los pasajeros intentando buscar diversas alternativas.

La resolución del conflicto se selló tras una reunión con el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna.

El acta de compromiso contempla los siguientes tres ejes:

Ingreso a Contraloría: Se enviarán de inmediato a la Contraloría General de la República los decretos de pago por conceptos de operación.

Se enviarán de inmediato a la Contraloría General de la República los decretos de pago por conceptos de operación. Informes de Pago: Se hará entrega a los operadores del informe del sector y del factor de pago correspondiente al periodo de septiembre 2025 al 2026.

Se hará entrega a los operadores del informe del sector y del factor de pago correspondiente al periodo de septiembre 2025 al 2026. Mesa de Trabajo Técnica: Se estableció un trabajo coordinado entre los operadores y la Subsecretaría de Transportes para analizar y resolver eventuales diferencias en los factores de pago informados.

Desde la Seremi de Transportes han confirmado que, si el plan de trabajo administrativo se cumple según lo previsto, el servicio de micros debería estar completamente operativo y bajo su frecuencia habitual a partir de la mañana de este miércoles 29 de abril.

A pesar de que la movilización llegó a su fin, los gremios se mantendrán atentos al cumplimiento de los plazos estipulados en el acuerdo para evitar que se repitan las complicaciones financieras que gatillaron esta paralización.