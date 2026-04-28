La grave denuncia de alcaldes por sobreprecios en compra conjunta de gas: este dato encendió todas las alarmas / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

La primera compra conjunta de vales de gas impulsada por seis municipios del país fue declarada desierta luego de que las ofertas presentadas por las empresas superaran incluso los valores disponibles en Convenio Marco, según denuncian varias municipalidades.

Esta situación encendió alertas por el funcionamiento del mercado y por el impacto que este tipo de resultados puede generar en futuras compras colaborativas entre municipios.

El proceso, que consideraba a La Florida, Paine, Rancagua, Coltauco, Renca y Macul, buscaba aprovechar economías de escala mediante una adquisición de cerca de 500 mil vales de gas.

Sin embargo, las propuestas recibidas estuvieron por sobre el precio de referencia estatal, rompiendo la lógica básica de una compra por volumen, donde se espera obtener mejores precios y mayor eficiencia.

En un comunicado conjunto, se detalla que La Florida, comprando 204.505 vales durante 2025, obtuvo un precio más conveniente que el Convenio Marco. En cambio, las seis municipalidades juntas, comprando 500 mil vales en 2026, recibieron ofertas entre un 6,87% y un 34,69% más caras que ese mismo parámetro. A mayor escala y coordinación, peor resultado.

Dos de las tres empresas más grandes del mercado del gas licuado presentaron ofertas que superaban el precio de convenio marco, siendo hasta un tercio más caro, según denuncian los alcaldes.

Los jefes comunales decidieron declarar desierta la licitación y optar por compras individuales mediante Convenio Marco u otros mecanismos, evitando un sobrecosto total estimado de $1.747 millones.

Lo que dicen las autoridades

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, resumió el sentir de los municipios, que se encuentran evaluando distintas acciones y presentaciones ante organismos competentes para que se revisen los antecedentes del proceso.

“Yo creo profundamente en el libre mercado. Creo que promueve el progreso de la sociedad. Sin embargo, queremos un mercado que funcione bien, que sea eficiente y competitivo. Lo que hemos visto acá genera dudas razonables”, señaló el jefe comunal.

Las municipalidades participantes anunciaron que la licitación será reemplazada por compras individuales por cada municipio, quienes aplican la entrega del beneficio a través de diferentes mecanismos.