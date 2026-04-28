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Hombre detona artefacto explosivo frente a la casa de su expareja en Viña del Mar

El hombre escapó tras el ataque, pero fue detenido una hora después gracias a los datos entregados por la víctima.

Javiera Rivera

Hombre detona artefacto explosivo frente a la casa de su expareja en Viña del Mar

Hombre detona artefacto explosivo frente a la casa de su expareja en Viña del Mar

Un hombre de 51 años fue detenido durante la madrugada de este martes en el sector Forestal de Viña del Mar, región de Valparaíso, luego de detonar un artefacto explosivo en las afueras de la vivienda de su expareja.

De acuerdo con lo informado por Meganoticias, el hecho ocurrió cerca de la medianoche y generó alarma entre los vecinos, además de la propia víctima, quien alertó a Carabineros tras escuchar la explosión y recibir insultos.

Tras el incidente, el sujeto huyó del lugar, pero fue localizado aproximadamente una hora después gracias a los antecedentes entregados por la mujer. Personal policial logró su detención en las cercanías del sector.

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El imputado será formalizado por infracción a la Ley de Control de Armas, al no contar con autorización para el uso de explosivos, además de amenazas de muerte en contexto de violencia intrafamiliar.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para el respectivo control de detención. Según información policial, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales producto del hecho.

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