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“Estaba dejando en abandono a mis hijos; mi hija mayor tuvo que ser madre y hacerse cargo de mí, eso no tiene perdón”

Carla Ballero conversó con Karla Constant en una de las entrevistas más íntimas del reality “Vecinos al límite”.

Nicolás Lara Córdova

“Estaba dejando en abandono a mis hijos; mi hija mayor tuvo que ser madre y hacerse cargo de mí, eso no tiene perdón”

En el episodio más reciente del reality de Canal 13, Vecinos al límite, se vivió un momento lleno de emotividad.

En conversación con Karla Constant, la integrante del equipo calipso, Carla Ballero, repasó los momentos más oscuros de su vida personal, los cuales estuvieron marcados por el uso de drogas duras y alcohol.

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“De joven me fumé un pito con pololos surfistas, pero en cuanto a drogas duras como la cocaína, eso fue más allá de los 40, y fue muy doloroso, una experiencia muy oscura”, comenzó comentando y detallando que su ex esposo, Raúl Fergie, fue el causante de su caída a las drogas.

“Yo no sabía que él tenía una adicción. Yo no abandono a la gente, entonces cuando me di cuenta, yo estaba embarazada, y le dije: ‘No te voy a abandonar: te voy a sacar’. Pero fue imposible”, relató.

“Como estuve muy mal traté de autolesionarme”

Durante su relato, Carla Ballero, recordó a sus hijos y cómo su familia tuvo que intervenir para protegerlos.

“Como estuve muy mal traté de autolesionarme, me traté de suicidar”, reveló.

“Estaba dejando en abandono a mis hijos, entonces mi propia familia me los quitó y me internaron... Estuve seis meses sin verlos, no sé si algún día me perdone haberles hecho eso. Mi hija mayor tuvo que ser madre y hacerse cargo de mí, eso no tiene perdón”, confesó.

El prejuicio médico y la neumonía que la tuvo al borde de la muerte

A mediados de 2025, Carla Ballero tuvo que ser internada de urgencia en una clínica donde estuvo al borde de la muerte producto de una neumonía.

Debido a esta enfermedad, la chica reality tuvo que ser entubada y anestesiada, a pesar de esto ella contó que escuchó todo lo que los médicos hablaban de ella.

“El doctor decía que yo estaba casada con un adicto y que yo también lo era, y que de eso no se sale nunca. Yo escuchaba y quería pararme y callarlos”, comentó.

“Veo a mis hijas caminando, haciendo trekking, diciendo que yo ya no estaba. Y ahí volví...mis hijos me vinieron a despertar”, cerró.

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