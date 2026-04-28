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Feria laboral en Santiago ofrece más de 1.400 vacantes con sueldos de hasta $2 millones: así puedes participar

El evento contará con la participación de diversas empresas y se realizará durante esta semana. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Feria laboral en Santiago ofrece más de 1.400 vacantes con sueldos de hasta $2 millones: así puedes participar

Feria laboral en Santiago ofrece más de 1.400 vacantes con sueldos de hasta $2 millones: así puedes participar / Sebastian Rodriguez

Este jueves 30 de abril, Yapo.cl llevará a cabo su décima feria laboral en el corazón de Santiago, reuniendo a importantes empresas con cientos de personas en búsqueda activa de nuevas oportunidades.

El evento se desarrollará en el Hotel Cumbres Lastarria y ofrecerá más de 1.400 vacantes, con un fuerte enfoque en perfiles operativos y administrativos, impulsados en gran parte por la proximidad del próximo Cyber Day de junio.

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La instancia llega en un escenario donde el desempleo nacional se ubica en 8,3%, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE),

Ofertas laborales y sueldos

Las vacantes disponibles abarcan diversas industrias clave para la economía nacional. Según los organizadores, los sueldos ofrecidos varían significativamente dependiendo del cargo y la experiencia, los cuales irían desde los $550.000 hasta los $2.000.000.

En tanto, las áreas con más vacantes son: retail, logística, seguridad, servicios y administración.

Entre las empresas que participarán del evento, se encuentran: Adecco, Watt’s, Prosegur, Alianza Seguridad, Ariztía, Teamwork, Maclean, AFP PlanVital e Ignis Chile, entre otras.

Horario del evento y cómo inscribirse

El evento se llevará a cabo este jueves 30 de abril en el Hotel Cumbres Lastarria desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas y es completamente gratuito para los asistentes.

Las personas interesadas en participar de la instancia, pueden inscribirse en el sitio web de Yapo.cl (disponible aquí). La feria laboral también incluirá diversas charlas de empleabilidad que serán impartidas por expertos de cada área.

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