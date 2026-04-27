“No, por ningún motivo”: ministra Steinert descarta fin de “Calles Sin Violencia” tras sugerencia desde Hacienda

El Gobierno respondió de manera categórica ante la controversia generada por una circular del Ministerio de Hacienda que recomendaba “descontinuar” diversos programas estatales estratégicos de cara a la próxima Ley de Presupuestos. Entre las iniciativas mencionadas en el oficio se encontraban el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y el plan Calles Sin Violencia.

Consultada sobre el futuro de las estrategias de combate a la delincuencia, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, descartó tajantemente el retiro del Plan Calles Sin Violencia, afirmando que no se detendrá “por ningún motivo”. La aclaración surge luego de que la propuesta técnica de Hacienda sugiriera terminar con dicho plan, además del Programa Contra el Crimen Organizado (PNCO) e Innovación y Transferencia Técnica Territorial.

El rol técnico de la Dipres

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió al paso de las dudas ciudadanas explicando que el documento emitido por la Dirección de Presupuestos (Dipres) es un oficio de rutina enviado anualmente. Según el secretario de Estado, el texto identifica programas que obtuvieron una mala evaluación técnica por parte del organismo, sirviendo como una orientación para futuras correcciones de gasto, pero no representa un decreto final.

“No hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa; es un oficio, todavía no está el decreto”, puntualizó Quiroz, enfatizando que se trata de sugerencias sobre en qué áreas fijarse para optimizar los recursos a futuro.

Programas bajo la lupa

La circular generó especial inquietud debido a que el PAE es el encargado de asegurar la nutrición diaria —desde el desayuno hasta la cena— de estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica a nivel nacional. A pesar de la evaluación de la Dipres, el Gobierno ha reafirmado que la continuidad de estos beneficios biológicos y sociales no está en duda para el próximo periodo presupuestario.