A sus 83 años, atleta chileno completó las seis maratones más importantes del mundo

Durante el pasado fin de semana se vivió un particular hito para el deporte chileno tras lo logrado en Japón por Iván Moreno.

A sus 83 años, el octogenario deportista completó otro hito en su carrera, la que ahora lo tiene corriendo maratones.

Todo luego que el pasado domingo completó los 42 kilómetros y 195 metros del Maratón de Tokio luego de cruzar la meta en 5 horas, 55 minutos y 37 segundos.

Al margen de haber arribado en el puesto 22.970 entre todos los competidores, Iván Moreno completó una fantástica hazaña al finalizar con la última de las seis pruebas que le permitieron completar los World Marathon Majors.

A Tokio se suma el haber disputado las maratones de Nueva York, Boston, Berlín, Chicago y Londres, lo que es aún más destacable considerando que recién comenzó a dedicarse a la larga distancia a los 63 años.

“He corrido 12 maratones, seis en Santiago y seis Majors. No me acuerdo de los tiempos, pero he luchado en todas contra los calambres. Pero esta vez la batalla empezó en la preparación, con los accidentes y desgarros que tuve hasta hace menos de un año. Para Tokio solo pude entrenar durante enero y febrero porque no podía esperar a llegar a correr en 2026. Era esta la ocasión y llegué a la meta. Estoy feliz de haber cumplido mi sueño de los seis Majors”, comentó Iván Moreno un par de horas después de terminar la prueba.

La historia de Iván Moreno

Cabe destacar que esto es solo un hito más en una vida dedicada al deporte, pues en su juventud fue velocista: de hecho, fue semifinalista en los 100 y 200 metros de los Juegos Olímpicos de México 1968.

Además, fue récord de Chile en los 100 metros, siendo campeón sudamericano y finalista panamericano en el atletismo de corta distancia.

Al dejar las pistas a los 34 años, se dedicó al fútbol y terminó fracturado. Entonces, tomó la bicicleta, pero fue atropellado y nuevamente fracturado. Ese tiempo de recuperación lo decidió volver a correr, pero en largas distancias. Así se unió a un grupo de runners para ir aumentando las distancias de las corridas de 10 a 42 kilómetros en unos años, instancia que ahora lo tiene marcando hitos en la maratón.