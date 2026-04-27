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Pablo Herrera y su corta carrera política: “La gente saca lo peor de sí... son expertos en ser malos”

El compositor chileno mostró su apoyo al mandatario en medio de la baja de popularidad y se refirió a su aventura como candidato a diputado.

Felipe Romo

Pablo Herrera y su corta carrera política: “La gente saca lo peor de sí... son expertos en ser malos”

El inicio del gobierno de José Antonio Kast enfrenta una compleja situación en las encuestas. El nivel de aprobación del Presidente de Chile cayó al 53% en la última encuesta Cadem.

Esto fue abordado por el cantante Pablo Herrera en entrevista con Página 7, quien conversó sobre su incursión en la política con su postulación hacia la Cámara de Diputados, con una férrea defensa al mandatario.

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Yo creo que le está pegando una barrida por el suelo al gobierno que había. Están alegando, no lleva ni un mes, si estos hueones alegan por todo. Va a ser muy buen gobierno, no tengo dudas”, partió diciendo.

También, dejó una ácida crítica hacia el sector político, y apuntó a un manejo comunicacional.

“Los comunistas, si algo tienen bueno, es manejar las comunicaciones y todavía algo de dinero les debe quedar del que le daban los venezolanos. Ahora ya no van a tener ni uno, se va a acabar esta hueá”.

Pablo Herrera y su corto paso por la política

El cantante chileno catalogó su experiencia en el rubro como “pésima”, diciendo que es “la peor que he vivido”.

Es un ambiente muy hostil, además que era campaña. Entonces la gente saca lo peor de sí y ahí estos hueones son expertos en ser malos”, relató.

Herrera había postulado a la Cámara de Diputados por el Distrito 14, que abarca Maipo, Melipilla y Talagante. El artista sólo logró 15.247 votos, lo que se tradujo en 2,65% de los sufragios totales.

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