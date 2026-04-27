100 veces más potente que el Hubble: así es el nuevo telescopio de la NASA que mapeará el universo en tiempo récord

La exploración espacial está a punto de vivir un nuevo cambio y entrar en una nueva era de recolección y análisis de datos masivos.

Esto, gracias al nuevo Telescopio Espacial Nancy Grace Roman revelado por la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Se trata de una herramienta de vanguardia diseñada para capturar la inmensidad del cielo con una potencia que deja atrás décadas de hitos astronómicos.

Tras más de diez años de desarrollo, este instrumento se prepara para ofrecer lo que los expertos ya definen como un “nuevo atlas del universo”.

El telescopio, una imponente estructura plateada de 12 metros de altura, ha finalizado su fase de montaje en el Centro Goddard de Maryland y está cada vez más cerca de su debut en el espacio exterior.

Según confirmaron las autoridades de la agencia, el proyecto no solo ha logrado adelantarse a los plazos establecidos, sino que lo ha hecho optimizando los recursos financieros por debajo de las proyecciones originales.

Ahora, el equipo se prepara para su traslado a Florida, donde será lanzado a bordo de un cohete de SpaceX a principios de septiembre.

Un salto cuantitativo

La principal diferencia entre el Roman y sus predecesores, como el icónico Hubble, radica en su visión panorámica.

Aunque sus espejos comparten dimensiones similares, el campo de visión es 100 veces superior. Esta capacidad le permite realizar mapeos que antes eran simplemente imposibles en términos de tiempo humano.

Para ponerlo en perspectiva, lo que al telescopio Hubble le tomaría miles de años completar, el Roman podrá ejecutarlo en apenas 12 meses. Esta eficiencia se traduce en una avalancha de información científica sin precedentes.

“Nos enviará 11 terabytes de datos al día, lo que significa que solo durante el primer año nos habrá proporcionado más datos que los que el telescopio Hubble habrá recopilado a lo largo de toda su vida”, señaló Mark Melton, ingeniero de sistemas del proyecto.

Mientras que el Hubble ha acumulado 172 terabytes en 30 años de servicio, el nuevo telescopio redefinirá la escala de la astronomía moderna desde su posición estratégica a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta.

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Un futuro emocionante con revelaciones únicas

El nombre del observatorio rinde tributo a Nancy Grace Roman, la astrónoma pionera conocida como la ‘madre del Hubble’.

Bajo este legado, la nueva herramienta tiene metas ambiciosas: desde la detección de decenas de miles de nuevos exoplanetas hasta la observación de miles de supernovas.

Nicky Fox, jefa científica de la NASA, destacó que esta visión de gran angular será clave para identificar mundos potencialmente habitables y reflexionar sobre nuestra supuesta soledad en el cosmos.

Sin embargo, el verdadero desafío del Roman reside en lo que no podemos ver. Buscará pistas sobre la materia y la energía oscura, componentes que conforman el 95% del universo pero cuya naturaleza sigue siendo el mayor enigma de la física actual.

El potencial de descubrimiento es tan vasto que la comunidad científica ya anticipa hallazgos que hoy ni siquiera podemos imaginar.

Con un costo de desarrollo que supera los $4.000 millones de dólares, el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman se unirá al James Webb y al Hubble para formar una tríada de observatorios que prometen reescribir los libros de texto sobre el origen y el destino de nuestra realidad galáctica.