¡Leyendas! Dos chilenos serán introducidos al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Este lunes, en México, se eligieron a las leyendas que se integrarán al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en su generación 2026, con dos chilenos entre los galardonados.

Se trata de Humberto Suazo y Fabián Estay, quienes por su legado en tierras aztecas, compartirán esta distinción con grandes referentes como Thierry Henry, Fernando Torres, Alessandro Del Piero o Miroslav Klose, entre otros.

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Tanto “Chupete” como el “Pelusa” tuvieron destacadas carreras en la Liga MX. El delantero, actual entrenador de San Luis, es uno de los máximos ídolos de Monterrey, mientras que el volante hizo historia al consagrarse campeón con América y Toluca.

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Ambos exseleccionados superaron un filtro junto a otras figuras del balompié internacional, entre ellas Giovani dos Santos, quien no consiguió reunir los votos suficientes.

Los dos serán incorporados a la “Vitrina de los Inmortales” el próximo 10 de noviembre en Pachuca, ciudad donde se encuentra la sede del Salón de la Fama del Fútbol Internacional.