Cecilia Gutiérrez arremete contra Sergio Rojas y realiza potente revelación: “Él pelea en otros términos que no son los míos”

La periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, realizó una dura revelación y arremetió contra Sergio Rojas por antiguos problemas entre ambos.

La periodista de espectáculos comentó su problema con el panelista de Que te lo digo en el episodio más reciente de Hay que decirlo de Canal 13.

“He escuchado a muchas personas decir que Sergio Rojas les da miedo por las respuestas que él tiene. Uno a Sergio Rojas le dispara y te responde un misil”, comentó de entrada Cecilia Gutiérrez.

La periodista comentó que ha escuchado en diversos paneles donde destrozan a Sergio Rojas fuera de cámara, pero no lo hacen en directo por miedo a él.

En ese minuto, Gutiérrez reveló un episodio que vivió con Sergio Rojas. “Yo también durante mucho tiempo sentí miedo de lo que él podía decir o hacer con respecto a mí. Tuve problemas y sigo teniendo problemas mediáticos con él", comentó.

“Con decirte que fue capaz de ir a un teatro lleno de gente a decir que mi pareja me era infiel sin ninguna prueba. Dijo: ‘A ella, que le gusta andar destapando infidelidades, que se preocupe de su marido’”, agregó Cecilia Gutiérrez.

Para finalizar, la panelista de Hay que decirlo comentó que Sergio Rojas tiene un método de pelea que ella no comparte realizando una curiosa comparación.

“Jamás lo voy a encarar, porque pelea en el fango, yo no. Cuando dos chanchos pelean en el fango, hay uno que está contento porque está en el barro. Yo no. Él pelea en otros términos que no son los míos”, cerró.