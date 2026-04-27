;

VIDEOS. Insólito accidente en Estados Unidos: camioneta protagoniza inesperada escena en un supermercado

Una mujer pasó por encima de un Lamborghini Huracán con su camioneta Chevrolet Silverado. El registro ya es viral en redes

Nicolás Lara Córdova

Insólito accidente en Estados Unidos: camioneta protagoniza inesperada escena en un supermercado

Un particular accidente se vivió en un supermercado en Lake Lona, Estados Unidos, donde una camioneta Silverado aplastó a un Lamborghini Huracán en una secuencia que sorprendió a quienes se encontraban en el lugar y a los usuarios de redes sociales.

El hecho fue difundido ampliamente por internet y se puede ver cómo el conductor intentó esquivar sin éxito a la conductora de la Silverado, quien al no observar el vehículo de alta gama lo aplastó.

Revisa también:

ADN

Según publicó el dueño del Lamborghini, identificado como Ramón Ferrer, él se encontraba buscando un lugar para estacionarse cuando de la nada la camioneta le pasó por encima. Afortunadamente, nadie salió herido.

“Increíblemente ando en el ‘Lambo’, me voy a parquear y la señora no me vio, si no hubiese sido porque el techo la paró, me hubiese pasado enterito, literal. Dime quién ve un Lambo abajo de una camioneta, es una locura”, comentó Ferrer en un video que publicó en sus redes.

“Esto no se ve, es una puta película, esto nunca lo vas a ver. Es algo fuera de lo común, ella pensó que estaba pasando encima de un speed bump (lomo de toro)”, cerró.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad