Insólito accidente en Estados Unidos: camioneta protagoniza inesperada escena en un supermercado

Un particular accidente se vivió en un supermercado en Lake Lona, Estados Unidos, donde una camioneta Silverado aplastó a un Lamborghini Huracán en una secuencia que sorprendió a quienes se encontraban en el lugar y a los usuarios de redes sociales.

El hecho fue difundido ampliamente por internet y se puede ver cómo el conductor intentó esquivar sin éxito a la conductora de la Silverado, quien al no observar el vehículo de alta gama lo aplastó.

A woman driving a heavily lifted Chevrolet Silverado accidentally drove over a Lamborghini Huracán in a parking lot in Lake Nona, Florida. 👀🏎️ pic.twitter.com/NREdWr31Bd — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) April 23, 2026

Según publicó el dueño del Lamborghini, identificado como Ramón Ferrer, él se encontraba buscando un lugar para estacionarse cuando de la nada la camioneta le pasó por encima. Afortunadamente, nadie salió herido.

“Increíblemente ando en el ‘Lambo’, me voy a parquear y la señora no me vio, si no hubiese sido porque el techo la paró, me hubiese pasado enterito, literal. Dime quién ve un Lambo abajo de una camioneta, es una locura”, comentó Ferrer en un video que publicó en sus redes.

“Esto no se ve, es una puta película, esto nunca lo vas a ver. Es algo fuera de lo común, ella pensó que estaba pasando encima de un speed bump (lomo de toro)”, cerró.