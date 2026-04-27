“Nuestra primera dama...“: el chiste de Jimmy Kimmel que desató la furia de Melania Trump

La controversia que hoy enfrenta al entorno presidencial con el humorista Jimmy Kimmel se originó en un monólogo transmitido el pasado jueves, apenas dos días antes de que un hombre armado abriera fuego en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Durante su intervención previa al evento, Kimmel se dirigió directamente a la figura de la primera dama con un comentario que, tras los hechos de violencia del sábado, fue tildado de “odioso y violento” por la propia Melania Trump. El chiste que detonó el conflicto fue el siguiente:

“Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, qué hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante“.

Un video que resurgió tras el tiroteo

Aunque el comentario pasó desapercibido en su momento, el video de la broma cobró relevancia este lunes luego de que el sospechoso, Cole Tomas Allen, fuera detenido por intentar asesinar al presidente Trump durante la cena de gala. Los críticos del programa acusaron al comediante de alentar la violencia política, sugiriendo que el término “viuda expectante” resultaba especialmente corrosivo dado el peligro real que corrió la vida del mandatario.

La respuesta de los Trump

Melania Trump utilizó sus redes sociales para instar a la cadena ABC y a Disney a tomar una postura firme contra el presentador, asegurando que sus palabras no son comedia sino un agravante de la “enfermiza polarización política” en el país. Por su parte, el presidente Trump se sumó a las críticas a través de Truth Social, calificando el episodio como un “despreciable llamado a la violencia” y exigiendo que Kimmel sea despedido de inmediato.

Este incidente no es el primero para el humorista; en septiembre pasado, su programa fue retirado temporalmente tras comentarios inoportunos sobre la muerte del activista Charlie Kirk, lo que refuerza la petición de los sectores conservadores para que sea removido definitivamente de la programación.