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Crimen de joven tras evento de cartas Pokémon: la pista que complica a la madre de un imputado que remece el caso

Fiscalía busca información en el celular de la mujer tras detectar su posible vínculo en la investigación.

Nelson Quiroz

captura

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Nuevos antecedentes surgieron en la investigación por el crimen de Dominique Camila Olortigue Quispe, joven de 20 años desaparecida tras acudir a un supuesto evento de cartas Pokémon en Santiago.

La Fiscalía continúa reuniendo pruebas en una causa que mantiene a dos imputados en prisión preventiva por el delito de robo con homicidio, mientras el cuerpo de la víctima aún no ha sido encontrado.

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En este contexto, el Ministerio Público abrió una nueva arista investigativa que involucra al entorno familiar de uno de los acusados. Según se conoció por T13, se solicitó incautar y revisar el teléfono de la madre del imputado, debido a que el arriendo del departamento, ubicado en el sector de Bellas Artes y pesuntamente utilizado en el delito, que habría sido pagado con una tarjeta asociada a ella.

Esta diligencia busca determinar si existe información relevante o eventuales vínculos con los hechos investigados.

De acuerdo con los antecedentes, el principal imputado habría contactado a la víctima bajo engaño, citándola a una actividad inexistente para concretar el robo de cartas coleccionables avaluadas en cerca de seis millones de pesos.

Según el citado medio, cámaras de seguridad registraron el ingreso de ambos al inmueble, pero solo él fue captado saliendo posteriormente. A esto se suman pruebas como la georreferenciación de teléfonos, evidencia biológica y contradicciones en las declaraciones de los acusados, lo que refuerza la hipótesis de un crimen planificado.

Mientras avanza la investigación, la madre de la víctima ha reiterado su llamado a encontrar el cuerpo de su hija para cerrar la incertidumbre. En paralelo, la Fiscalía continúa ampliando diligencias, incluyendo la revisión de movimientos financieros y posibles responsabilidades de terceros en uno de los casos que ha generado mayor conmoción pública en las últimas semanas.

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