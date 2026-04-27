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VIDEO. Barrios comienza con el pie derecho una semana decisiva para su futuro: vuelve a ganar tras un mes

El chillanejo inició con éxito la defensa de la final que logró el año pasado en Mauthausen.

Carlos Madariaga

Barrios comienza con el pie derecho una semana decisiva para su futuro: vuelve a ganar tras un mes

Barrios comienza con el pie derecho una semana decisiva para su futuro: vuelve a ganar tras un mes / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Tomás Barrios puso fin este lunes a una racha negativa de resultados, donde quedó eliminado en la primera ronda del Challenger de Sao Leopoldo y de la qualy del Masters 1000 de Madrid.

Tras no avanzar en la fase previa en la “Caja Mágica”, el actual 123 del mundo se desplazó a Austria para una semana clave en su futuro.

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Esto pues desde hoy comenzó la defensa de la final que alcanzó el año pasado en el Challenger de Mauthausen, donde cayó ante su compatriota Cristian Garin.

Barrios, sexto cabeza de serie del cuadro, quedó emparejado ante un invitado local, Sebastián Sorger, 436 del mundo.

Si bien el chillanejo comenzó de buena manera con un 6/1 a favor, el europeo emparejó las cosas con el 6/2 en el segundo parcial.

Ya en el set decisivo, Tomás Barrios concretó un break decisivo en el tercer game para sellar el 6/4 tras 2 horas y cinco minutos. Su rival en la segunda ronda de Mauthausen saldrá mañana del choque entre el austríaco Lukas Neuymayer (195°) y el taiwanés Chun Hsin Tseng (168°).

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