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“Soy comunista hasta la muerte”: los antiguos mensajes de Pamela Jiles que contradicen sus declaraciones

La diputada del Partido de la Gente había afirmado que ella “nunca fue una mujer de izquierda”.

Felipe Romo

“Soy comunista hasta la muerte”: los antiguos mensajes de Pamela Jiles que contradicen sus declaraciones

Pamela Jiles protagonizó una creciente polémica por sus declaraciones en torno a su postura política en entrevista con T13, donde conversó sobre sus convicciones políticas por el plan de reconstrucción del gobierno.

Durante la conversación, el periodista Iván Valenzuela le consultó sobre si el apoyo de la diputada al proyecto que “favorece a los súper ricos” no era contradictorio con su postura política, ya que ella había declarado “ser una mujer de izquierda”.

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Muéstreme usted una declaración donde yo diga que soy una mujer de izquierda, por favor, una. Muéstreme una, usted que es un periodista responsable y que acaba de afirmar eso, yo le pido que usted me muestre dónde yo digo que soy de izquierda”, fue la respuesta de Jiles.

Las contradictorias declaraciones de Pamela Jiles y sus publicaciones en redes sociales

Estos dichos no tardaron en repercutir en la plataforma de X (anteriormente Twitter), donde la diputada publicó varios mensajes alusivos a su pensamiento político.

Soy comunista y lo seré hasta la muerte”, fue el primer twitt que reflotó ante esta situación.

Posteriormente, se encontró otra publicación más por parte de Jiles en su cuenta personal que data de hace algunos años, donde vuelve a reafirmar su postura.

ADN

La huella digital de la integrante del Partido de la Gente sugiere una contradicción con sus recientes declaraciones públicas, con unas redes sociales que no perdonan estos detalles.

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