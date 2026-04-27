“Es una ciudad importante...”: NASA bautiza cráter en Marte en honor a una conocida localidad chilena

La NASA continúa con su exploración espacial en Marte y hace unos días realizó un nuevo descubrimiento que lo vincula directamente con nuestro país.

El equipo del rover Curiosity encontró un nuevo cráter de unos 10 metros de diámetro con arena oscura. El equipo de científicos decidió nombrar este descubrimiento como “Antofagasta” en honor al desierto de Atacama.

En un artículo publicado el pasado 14 de abril, la científica, Abigail Fraeman, explicó que “el equipo lo bautizó informalmente como Antofagasta en honor a la región y que es una ciudad importante de Chile, cerca del desierto de Atacama”

“Antofagasta parece ser un cráter relativamente joven (con menos de 50 millones de años, ¡lo cual es muy reciente en la escala geológica marciana!), por lo que podría haber material dentro y alrededor que solo estuvo expuesto al entorno de radiación corrosivo“, comentó.

Abigail Fraeman explicó en este artículo que el cráter “Antofagasta” podría ayudar al equipo del rover Curiosity a responder la pregunta de si existe alguna estructura química más compleja en las profundidades de Marte.

En un reciente artículo, publicado el 21 de abril, el equipo explicó que a pesar de querer tomar información de la arena negra y de las rocas que se encuentran en el cráter, decidieron no hacerlo por el riesgo de que Curiosity se quedara atascado en la arena.