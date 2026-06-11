La fiesta de apertura del Mundial 2026 vivió un momento de tensión este jueves en Ciudad de México, luego de que un aficionado sufriera un infarto al interior del Estadio Azteca mientras se desarrollaban las actividades previas al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El incidente ocurrió en medio de una jornada marcada por la expectación mundial debido al arranque de la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

La emergencia se produjo mientras miles de asistentes llegaban al estadio para presenciar la ceremonia inaugural, que contó con presentaciones de artistas como Shakira, Maná, J Balvin y Danny Ocean.

De acuerdo con reportes desde el recinto de medios locales como La Jornada, el hincha de nacionalidad alemana se desplomó en uno de los accesos del estadio, lo que obligó a la rápida intervención de equipos de emergencia.

Paramédicos presentes en el lugar lograron reanimarlo antes de trasladarlo a un centro asistencial para continuar con su atención médica.

En tanto, las autoridades de la capital mexicana confirmaron posteriormente que el afectado se encuentra estable y bajo observación médica.

Pese al incidente, las actividades continuaron con normalidad y el encuentro entre México y Sudáfrica se desarrolló según lo programado.