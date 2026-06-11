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Ministro Poduje confirma demolición total de Villa Arauco en Viña del Mar: “Tenemos un verdadero tumor urbano”

El titular de Vivienda aseguró que el complejo habitacionalse convirtió en un caso crítico de regeneración urbana y seguridad pública.

Nelson Quiroz

Matías Gallegos

Agencia Uno

Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, reafirmó la decisión del Gobierno de demoler por completo la Villa Arauco de Viña del Mar, calificando al deteriorado conjunto habitacional como un “verdadero tumor” urbano debido a sus problemas estructurales, sociales y de seguridad.

La autoridad explicó que el sector se ha transformado en un caso crítico de regeneración urbana. “La vivienda está muy deteriorada, tiene problemas serios de constructibilidad, está fracturada por sismos y además tenemos ocupación de narcotráfico”, señaló.

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Iván Poduje / Sebastian Beltran Gaete

El ministro Poduje afirmó que en el lugar operó una célula del Tren de Aragua, situación que habría provocado el abandono progresivo de numerosos departamentos por parte de sus residentes. “Tenemos un verdadero tumor que tiene que ver con deterioro, hacinamiento, mala calidad constructiva y delitos”, sostuvo.

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Frente a este escenario, el ministro confirmó que la intervención considera la demolición total de la población. “Eso implica demoler y entregar a las familias una vivienda digna, en un entorno más seguro. Las viviendas que están tomadas por el narco serán demolidas y los delincuentes serán sacados de ellas”, afirmó.

La medida forma parte de un proceso de regeneración urbana similar al desarrollado anteriormente en sectores de Rancagua y otras zonas del país. Según el Gobierno, el proyecto contempla la reubicación temporal de las familias mediante subsidios de arriendo y la posterior construcción de nuevas viviendas.

Villa Arauco, construida en 1987 y compuesta por 256 departamentos distribuidos en 16 blocks, fue declarada inhabitable en 2018. Sin embargo, el proceso de recuperación quedó inconcluso, permitiendo la ocupación ilegal de inmuebles y el aumento de actividades vinculadas al microtráfico y narcotráfico.

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