Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación, y la carrera en vivo, online y en TV / Rudy Carezzevoli

Barcelona recibirá este fin de semana el séptimo Gran Premio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Tras conseguir una nueva victoria en Mónaco, Kimi Antonelli llega a este clásico circuito como líder con 156 puntos, 66 unidades más que su más cercano perseguidor, Lewis Hamilton.

GP de Barcelona-Cataluña: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La séptima fecha de la Fórmula 1 en la temporada 2026 arrancó este viernes 12 de junio con las prácticas libres 1 y 2.

En la primera sesión, George Russell marcó el mejor tiempo, mientras que en la segunda práctica del día, Lando Norris se quedó con el registro más rápido de la jornada.

Las actividades del sábado 13 de junio arrancarán desde las 6:30 horas con la tercera práctica libre y posteriormente a las 10:00 de la mañana está programada la clasificación.

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña, en tanto, se correrá el domingo 13 de junio desde las 9.00 horas.

En televisión, podrás verlo en vivo a través de las plataformas de ESPN y Disney+.

Gran Premio de Barcelona-Cataluña, horarios

Práctica Libre 3 | sábado 13 de junio | 6:30 hrs

| | 6:30 hrs Clasificación | sábado 13 de junio | 10:00 hrs

| 10:00 hrs Carrera | domingo 14 de junio | 9:00 hrs