;

Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación, y la carrera en vivo, online y en TV

La séptima ronda de la máxima categoría aterriza en el clásico circuito ubicado en Montmeló.

Nicolás Lara Córdova

Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación, y la carrera en vivo, online y en TV

Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación, y la carrera en vivo, online y en TV / Rudy Carezzevoli

Barcelona recibirá este fin de semana el séptimo Gran Premio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Tras conseguir una nueva victoria en Mónaco, Kimi Antonelli llega a este clásico circuito como líder con 156 puntos, 66 unidades más que su más cercano perseguidor, Lewis Hamilton.

GP de Barcelona-Cataluña: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La séptima fecha de la Fórmula 1 en la temporada 2026 arrancó este viernes 12 de junio con las prácticas libres 1 y 2.

En la primera sesión, George Russell marcó el mejor tiempo, mientras que en la segunda práctica del día, Lando Norris se quedó con el registro más rápido de la jornada.

Las actividades del sábado 13 de junio arrancarán desde las 6:30 horas con la tercera práctica libre y posteriormente a las 10:00 de la mañana está programada la clasificación.

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña, en tanto, se correrá el domingo 13 de junio desde las 9.00 horas.

En televisión, podrás verlo en vivo a través de las plataformas de ESPN y Disney+.

Gran Premio de Barcelona-Cataluña, horarios

  • Práctica Libre 3 sábado 13 de junio | 6:30 hrs
  • Clasificación sábado 13 de junio | 10:00 hrs
  • Carrera domingo 14 de junio | 9:00 hrs

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad