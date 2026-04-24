Maratón de Santiago 2026 incorporará revolucionaria tecnología de IA: qué es y cómo funciona

La Maratón de Santiago 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril, en una nueva edición de uno de los eventos deportivos más importantes en Chile.

Desde la organización anunciaron que se implementará la inteligencia artificial durante su realización, en forma de un asistente virtual que ayudará a los participantes a tener una mejor experiencia durante la carrera.

“Preparar una maratón genera muchas dudas, especialmente en quienes participan por primera vez. La idea es que los corredores puedan resolverlas rápidamente desde su celular”, señala Alejandro Pérez, Head of Sales de Vambe y runner, empresa encargada de llevar a cabo esta puesta en marcha.

Dentro de este canal de comunicación con los asistentes y corredores, se integrará información clave como horarios, ingresos, puntos de hidratación o transporte, entre otras cosas.

Francisca Aguirre, directora ejecutiva del Maratón de Santiago, comentó la implementación de esta nueva tecnología en la carrera.

“Estamos probando esta tecnología como una forma de apoyar la resolución de consultas frecuentes y explorar nuevas herramientas que puedan aportar a la experiencia de los corredores”, cerró.