“Fue un saludo bastante serio...” Juan Pablo Swett, de la Multigremial, detalló el almuerzo con el Gobierno y su efecto para las pymes

Luego de las críticas de las pymes al Proyecto de Reconstrucción Nacional, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, se reunió en La Moneda con el Gobierno, en un almuerzo donde estuvieron el Presidente José Antonio Kast y cuatro de sus ministros, incluido el titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

En conversación con País ADN, Swett contó que “más que un acuerdo, es la ratificación de una promesa, que es muy distinto a un acuerdo con el ministro , donde te diría que lo que se ratifica es que efectivamente las pymes tenemos dos años para poder arreglar esto”.

Sobre el tenor de la reunión, señaló que “el saludo fue bastante serio, no es que hayamos terminado amigos, pero creo que hay señales que tenemos que medir. Mantengo que el Gobierno se manejó muy mal en cómo se comunicó el proyecto, porque efectivamente fue un balde de agua fría y una puñalada por la espalda de que el 12,5% no fuera en este proyecto”.

“Hasta abril de 2028, nosotros tenemos un 12,5% de impuesto. Lo que hizo el ministro Quiroz es decir que él quiere modificar un estatuto pyme , donde hay muchos otros temas, que son la tasa de impuestos y la relación de los emprendedores con impuestos internos. Hay muchos otros temas que irían en una ley paralela para poder arreglarse, arreglarse ahí”, detalló.

Más que un gesto

“El crédito tributario es una ayuda a la caja de las pymes, para las 235 mil que emplean un porcentaje importante de los chilenos. Va a ayudar a cuidar la pega. El crecimiento en el empleo va a venir, si el país está creciendo al 4 o 4,9%, como es lo que ha planteado el ministro Quiroz. Pero eso tú lo tienes que contrarrestar con cuánto va a ser la automatización y la inteligencia artificial que va a terminar destruyendo empleo en los próximos cinco años”, agregó Juan Pablo Swett.