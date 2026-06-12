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“No vino por dinero”: sale a la luz la verdadera razón por la que Sampaoli eligió a Talleres de Córdoba

Andrés Fassi, presidente del cuadro cordobés, abordó la contratación del técnico casildense y dejó un claro mensaje sobre su llegada al equipo.

Daniel Ramírez

@Cadena3Com

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Jorge Sampaoli se convirtió en el nuevo DT de Talleres de Córdoba y, por primera vez en su carrera, dirigirá en la Primera División de Argentina, donde no dejó un buen recuerdo luego de su criticado paso por la banca de la selección albiceleste.

Andrés Fassi, presidente de Talleres, habló anoche con un medio cordobés y evitó dar detalles sobre el contrato que firmó Sampaoli, pero aseguró que el extécnico de La Roja y la U no llegó al club por motivos económicos.

“Las cláusulas y los contratos son confidenciales, lo que sí puedo decir es que Sampaoli no vino a Talleres por dinero. Es un esfuerzo importante que hace el club y también un esfuerzo importante que hizo él para venir”, señaló Fassi en diálogo con Cadena 3.

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En la misma línea, el dirigente explicó las razones por las que el casildense decidió asumir la banca del equipo. “Quiere dejar un legado en Talleres y quiere que su sello quede en el fútbol argentino. Es algo que él quiere lograr”, afirmó.

“Sampaoli es un hombre que ha triunfado, que le ha ido muy bien en muchas partes del mundo, y hoy lo quiere hacer en el fútbol argentino. Nos pone muy contentos que él haya elegido a Talleres”, concluyó el mandamás del elenco cordobés.

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