“Es indignante, una desprolijidad...”: investigación sobre concejala desaparecida habría omitido detalles claves en el caso

El caso de la desaparición de la concejala de Villa Alegre María Ignacia González continúa sin una resolución clara tras casi 10 meses de investigación.

Sin embargo, una diligencia podría ser clave para dilucidar lo ocurrido aquel día. Según informó El Día, la PDI realizó una reconstrucción de la escena en la casa de los padres de la administradora municipal, con un importante detalle que se había omitido anteriormente.

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“Estuvieron los involucrados en esa última noche de compartir en esta casa. Estuvieron junto a la PDI, junto a los testimonios que se entregaron esa noche cuando se extravió la concejala”, informó el corresponsal Juan Pablo Benito.

Aquí es cuando el conductor del programa, José Luis Repenning, realizó un comentario acerca de la adición tardía de la casa en la investigación.

“Hay una pregunta que se hacen todos: ¿Por qué diez meses después esa casa resulta que es sujeto de interés? Real, me refiero, que se hagan diligencias”, comentó.

¿Por qué surge esta omisión?

En primera instancia, Benito apuntó a un cambio en los testimonios y que no se realizaron pericias en dicha casa.

Un testigo declaró que “se había ido a dormir” antes de que la concejala saliera de su casa. Sin embargo, un video de seguridad lo muestra paseando su perro: “Reconozco al perro que aparece en el video y de acuerdo a las imágenes que me exhiben, debo ser yo”, volvió a testificar.

“¿Por qué no vinieron de inmediato a realizar las pericias? Todas estas aristas no tienen respuesta”, agregó el periodista.

A las críticas se sumó Priscilla Vargas, que apuntó hacia las autoridades: “Lo más indignante es la desprolijidad en la investigación (…). La explicación que le deben a la familia es: ¿por qué se ha tomado este caso con tanta calma?, cerró.