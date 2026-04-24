;

“Es indignante, una desprolijidad...”: investigación sobre concejala desaparecida habría omitido detalles claves en el caso

La PDI realizó una reconstrucción de escena del día de la desaparición de María Ignacia González.

Felipe Romo

“Es indignante, una desprolijidad...”: investigación sobre concejala desaparecida habría omitido detalles claves en el caso

El caso de la desaparición de la concejala de Villa Alegre María Ignacia González continúa sin una resolución clara tras casi 10 meses de investigación.

Sin embargo, una diligencia podría ser clave para dilucidar lo ocurrido aquel día. Según informó El Día, la PDI realizó una reconstrucción de la escena en la casa de los padres de la administradora municipal, con un importante detalle que se había omitido anteriormente.

Revisa también:

ADN

“Estuvieron los involucrados en esa última noche de compartir en esta casa. Estuvieron junto a la PDI, junto a los testimonios que se entregaron esa noche cuando se extravió la concejala”, informó el corresponsal Juan Pablo Benito.

Aquí es cuando el conductor del programa, José Luis Repenning, realizó un comentario acerca de la adición tardía de la casa en la investigación.

“Hay una pregunta que se hacen todos: ¿Por qué diez meses después esa casa resulta que es sujeto de interés? Real, me refiero, que se hagan diligencias”, comentó.

¿Por qué surge esta omisión?

En primera instancia, Benito apuntó a un cambio en los testimonios y que no se realizaron pericias en dicha casa.

Un testigo declaró que “se había ido a dormir” antes de que la concejala saliera de su casa. Sin embargo, un video de seguridad lo muestra paseando su perro: “Reconozco al perro que aparece en el video y de acuerdo a las imágenes que me exhiben, debo ser yo”, volvió a testificar.

“¿Por qué no vinieron de inmediato a realizar las pericias? Todas estas aristas no tienen respuesta”, agregó el periodista.

A las críticas se sumó Priscilla Vargas, que apuntó hacia las autoridades: “Lo más indignante es la desprolijidad en la investigación (…). La explicación que le deben a la familia es: ¿por qué se ha tomado este caso con tanta calma?, cerró.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad