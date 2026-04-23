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Película biográfica de Michael Jackson podría marcar un hito histórico (pese a las duras críticas)

Los fanáticos pueden entregarle la corona al ‘Rey del Pop’ una vez más, ahora por su llegada a la pantalla grande.

José Campillay

Película biográfica de Michael Jackson podría marcar un hito histórico (pese a las duras críticas)

Estamos ad portas del esperado estreno de la película biográfica de Michael Jackson, una de las producciones más esperadas del año.

Alrededor del mundo, diversos críticos y sitios especializados ya tuvieron acceso al filme y han emitido opiniones no muy positivas.

A pesar de que existen matices y comentarios divididos, una parte importante de la crítica ha sido muy dura, cuestionando la falta de episodios controversiales vividos por el ‘Rey del Pop’, calificando la cinta como un ejercicio de “blanqueamiento”.

Sin embargo, el público general mantiene las expectativas por lo más alto y espera con ansias ver este filme.

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El hype se ve reflejado en los números, ya que las proyecciones para su primer fin de semana son muy altas y positivas, con una estimación entre $65 y $70 millones de dólares en cerca de 3.900 salas de Norteamérica.

De cumplirse estas estimaciones, e incluso superarlas: algunos exhibidores sugieren que la cifra podría rozar los $80 millones de dólares gracias a la preventa en formatos como IMAX.

Y es que la biopic dirigida por Antoine Fuqua podría convertirse en el debut más exitoso para una película biográfica musical.

En base a las estimaciones, dejaría atrás las marcas establecidas por Straight Outta Compton ($60 millones) y Bohemian Rhapsody ($51 millones).

Un éxito global impulsado por la nostalgia

A nivel internacional, el panorama es aún más alentador. Se espera que la distribución de Universal en 82 mercados aporte otros $75 a $80 millones de dólares.

De esta manera, la recaudación total del estreno en su primer fin de semana llegaría a un rango entre $140 y $150 millones de dólares para este domingo 26 de abril.

Este desempeño comercial resulta vital para Lionsgate, considerando que el presupuesto del filme se disparó hasta los $155 millones de dólares.

Michael llega para arrebatarle la corona a The Super Mario Galaxy Movie, que luego de tres semanas en la cima acumula $356 millones de dólares en Estados Unidos y $752 millones a nivel mundial.

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