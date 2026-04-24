¿Son realmente necesarios? Las claves que revelan por qué este alimento no es “relleno” nutricional para mascotas

La industria de la alimentos para mascotas ha experimentado un auge de tendencias que, a menudo, se sostienen más en la percepción del consumidor que en la realidad biológica de los animales.

Uno de los debates más intensos gira en torno a la inclusión de granos en las dietas de perros y gatos, ingredientes que han sido cuestionados bajo premisas incompletas.

Para desmitificar estas creencias, la médica veterinaria Doina Solís, diplomada en nutrición y alimentos, explica que existe un error fundamental al considerar estos componentes como carentes de valor.

“Uno de los principales mitos es que los granos no aportan nutricionalmente y que solo cumplen una función de relleno", sostiene.

“En realidad, son ingredientes que pueden entregar energía altamente disponible, además de vitaminas, minerales y compuestos beneficiosos para la salud intestinal”, afirma.

Contrario a la creencia de que el sistema digestivo de los animales de compañía no está preparado para procesar cereales, Solís asegura que “perros y gatos sí pueden digerir y aprovechar los granos de manera eficiente cuando están bien formulados”.

Desde una perspectiva técnica, los granos cumplen roles multidimensionales en el alimento balanceado:

Aporte energético : Principalmente a través del almidón .

: Principalmente a través del . Microelementos : Entregan vitaminas del complejo B y minerales esenciales.

: Entregan y minerales esenciales. Salud intestinal : Actúan como fuentes de carbohidratos fermentables que alimentan la microbiota del animal.

Otro de los puntos críticos en el debate es la asociación de los granos con las reacciones alérgicas. Sin embargo, la evidencia clínica apunta en una dirección distinta.

Según indica la especialista, “los principales alérgenos en mascotas suelen ser proteínas de origen animal, como el pollo o el vacuno”.

Si bien las alergias a las proteínas de los granos existen, la veterinaria aclara que son “muy poco frecuentes”.

Antonio Ciufo Ampliar

Auge del ‘grain free’

La proliferación de productos etiquetados como ‘grain free’ (libres de grano) ha reforzado la idea de que su eliminación mejora automáticamente la calidad del producto.

No obstante, Doina hace hincapié en que estos alimentos “no son necesariamente más saludables ni hipoalergénicos”, por lo que no hay una relación ni factor determinante comprobado.

Al prescindir de los cereales, los fabricantes deben sustituirlos por otras fuentes de carbohidratos, un cambio que no garantiza per se una superioridad nutricional.