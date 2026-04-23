;

Encuentran cadáver con signos de extrema violencia en Paine: estaba amarrado con alambre y cubierto con una sábana

El cuerpo fue encontrado en el sector de Chada, a un costado del camino Las Lilas, con múltiples lesiones.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Encuentran cadáver con signos de extrema violencia en Paine: estaba amarrado con alambre y cubierto con una sábana

Durante la jornada de este jueves, un macabro hallazgo se registró en la comuna de Paine, luego de que fuera encontrado el cadáver de un hombre en circunstancias que son indagadas por la Fiscalía.

El hecho quedó al descubierto en el sector de Chada, específicamente en las cercanías del camino Las Lilas, donde personas que transitaban por el lugar advirtieron la presencia del cuerpo y dieron aviso a las autoridades.

Revisa también:

Los primeros antecedentes dan cuenta de que la víctima presentaba diversas lesiones atribuibles a la acción de terceros.

Además, el cuerpo se encontraba envuelto en una sábana, con sus extremidades y el cuello amarrados con alambre, lo que refuerza la hipótesis de un crimen.

Junto con ello, información preliminar indica que el hombre presentaba la ausencia de uno de sus ojos, situación que deberá ser determinada con precisión a través de los peritajes forenses.

Hasta el sitio del suceso se trasladó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, en conjunto con la Policía de Investigaciones, quienes realizan diligencias para esclarecer lo ocurrido, identificar a la víctima y establecer responsabilidades.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad