Encuentran cadáver con signos de extrema violencia en Paine: estaba amarrado con alambre y cubierto con una sábana

Durante la jornada de este jueves, un macabro hallazgo se registró en la comuna de Paine, luego de que fuera encontrado el cadáver de un hombre en circunstancias que son indagadas por la Fiscalía.

El hecho quedó al descubierto en el sector de Chada, específicamente en las cercanías del camino Las Lilas, donde personas que transitaban por el lugar advirtieron la presencia del cuerpo y dieron aviso a las autoridades.

Los primeros antecedentes dan cuenta de que la víctima presentaba diversas lesiones atribuibles a la acción de terceros.

Además, el cuerpo se encontraba envuelto en una sábana, con sus extremidades y el cuello amarrados con alambre, lo que refuerza la hipótesis de un crimen.

Junto con ello, información preliminar indica que el hombre presentaba la ausencia de uno de sus ojos , situación que deberá ser determinada con precisión a través de los peritajes forenses.

Hasta el sitio del suceso se trasladó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, en conjunto con la Policía de Investigaciones, quienes realizan diligencias para esclarecer lo ocurrido, identificar a la víctima y establecer responsabilidades.