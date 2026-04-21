¿Se encontrará con Sthepanie Vaquer?: La nueva luchadora chilena que estuvo en Wrestlemania e interactuó con John Cena

Chile tendrá una nueva representante en la alianza entre WWE y la Triple A, quien ya marcó su presencia en uno de los eventos más importantes de la lucha libre profesional.

La Catalina, luchadora chilena que brilló en el CMLL, fue el nuevo fichaje de la empresa mexicana. En su primera aparición en la empresa, se encaró con la agrupación de “Las Tóxicas” dejando claras sus intenciones de ir por el oro máximo de la división femenina que ostenta Lady Flammer.

Durante el fin de semana de Wrestlemania, la “Diva del Ring” estuvo presente en Las Vegas para presenciar el evento y protagonizó un momento viral junto a John Cena.

La chilena conoció a uno de sus grandes ídolos, y estrecho su mano con emoción. El video fue publicado por WWE y acumula más de 60 mil likes.

La historia de La Catalina y su travesía para llegar a Triple A y WWE

Catalina García, su nombre real, siempre fue muy apasionada por la lucha libre, y partió a sus 17 años rumbo al Performance Center, donde WWE realiza los trabajos formativos de sus luchadores y luchadores.

Durante su primer paso por la empresa estadounidense, debutó en NXT con el nombre artístico de “Katrina Cortez”, sin embargo dejó la compañía durante los recortes de personal producto de la pandemia en 2021.

Tras esto arribó a México, donde se convirtió en una de las grandes estrellas del CMLL. Su gran desempeño dentro del ring y su carisma como una excéntrica luchadora la llevaron a ser campeona universal de las Amazonas.

No fue hasta 2026 que expiró su contrato con la promoción mexicana que dio nuevamente el salto hacia WWE, donde tendrá su revancha y una gran oportunidad de demostrar su talento en la Triple A.

La Catalina entre WWE y Triple A, ¿Podría encontrarse con Sthepanie Vaquer?

Ahora que ambas chilenas comparten territorio, la posibilidad que vuelvan a cruzarse en el ring cobra fuerza. Ambas ya vivieron una intensa rivalidad durante su paso por el CMLL en 2024.

En aquella ocasión, Vaquer derrotó a La Catalina en la lucha por el campeonato mundial de la promoción.

WWE realizará una gira en Sudamérica y arribará el próximo 12 de septiembre a Chile para un live show. La “Primera” y la “Diva del Ring” podrían ser las protagonistas al ser las luchadores locales, pero todo dependerá de los planes de la compañía para sus talentos.